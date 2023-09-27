Это даст возможность врагу кардинально снизить зависимость от железнодорожного сообщения Крымским мостом.

Построение прямого железнодорожного сообщения с Мариуполем, Волновахой и Донецком даст возможность врагу кардинально снизить зависимость от железнодорожного сообщения Крымским мостом. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

Он отметил, что такое строительство сейчас уже не только болтовня. По его словам, оккупанты начали строительство железнодорожного моста возле села Гранитное через реку Кальмиус. "В случае успеха это позволит включить существующую ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону. На практике это не только глобальное решение вопроса по военной и гражданской логистике, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом", - отмечает Андрющенко.

При этом напомнил, что железнодорожное сообщение из Волновахи на запад идет дальше через Розовку-Мелитополь в Крым, а на север - в Донецк.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, Крымский мост выполняет главную логистическую функцию между РФ и оккупированным Крымом, которым перевозится техника и личный состав для войны в Украине.

По нему неоднократно наносились удары, были повреждения и разрушения. Для защиты моста от украинских морских дронов россияне затапливают вблизи него баржи и паромы и создают боновые заграждения, что усложнит работу надводных дронов, однако не сделает ее невозможной.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал, что удары по Крымскому мосту будут продолжаться регулярно.

В интервью TheDrive он сказал, что атаки на мост продолжатся и закончатся его уничтожением.

Вас также могут заинтересовать новости: