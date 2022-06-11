Еще семь человек были ранены.

10 июня российские оккупанты убили двух мирных жителей Донетчины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 10 июня россияне убили 2 мирных жителей Донетчины: в Константиновке и Горняке. Еще 7 человек получили ранения", - написал он.

Кроме того, добавил Кириленко, в Бахмуте была оказана медицинская помощь человеку, раненому на Луганщине.

Напомним, россияне вывозят жителей Северодонецка в Луганск с целью ограбления квартир. В пустых квартирах россияне занимаются мародеством. "Люди возвращаются через неделю, а их квартиры ограблены", - отметил глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко. По его данным уже есть и конкретные факты о Попасной и Рубежного.

Также сообщается, что сейчас около 50% территории Северодонецка остается оккупированной.

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