Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Сегодня в Донецкой области в результате вражеских обстрелов убиты четверо и ранены семь гражданских.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 6 июня россияне российские захватчики убили 4 мирных жителей области: двух в Нью-Йорке, одного в Часовом Яру и одного в Песках. Еще 7 человек получили ранения", - рассказал он.

По словам Кириленко, также сегодня удалось уточнить информацию относительно одного погибшего в Лимане и двух раненых в Лиманской громаде.

Кроме того, в Константиновке зарегистрировано 4 гражданских, которые получили ранения на территории Луганской области.

Председатель ОВА в очередной раз подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе заявили, что украинские военные удерживают контроль в Северодонецке Луганской области, бои идут в восточной части города.

Отмечается, что на Славянском направлении оккупанты ведут подготовку к возобновлению штурмовых действий для улучшения тактического положения, а для пополнения потерь осуществляют подготовку личного состава на территории РФ.

А на Южнобугском направлении российские оккупанты пытаются удержать позиции и готовятся к активизации боевых действий.

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