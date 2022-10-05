Речь идет о бывшей сотруднице одного из правоохранительных органов Херсонщины, которая получила должность в оккупационной администрации.

В Херсонской области разоблачили коллаборантку, которая "сдала" российским оккупантам по меньшей мере 23 украинских патриотов.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, речь идет о бывшей сотруднице одного из правоохранительных органов Херсонщины.

По заданию российских спецслужб она передала врагу данные о по меньшей мере 23 патриотически настроенных херсонцах.

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В обмен на лояльность злоумышленница получила должность в так называемой "военно-гражданской администрации Херсонской области", и теперь она пытается "оправдать оказанное ей доверие".

Ситуация на Херсонщине

ВСУ продолжают контрнаступление на Херсонщине. В июне глава Херсонского областного совета Александр Самойленко раскрыл подробности госизмены на юге Украины, которая привела к быстрой оккупации Херсонщины.

Россияне 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.

С момента объявления об аннексии ВСУ уже освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия осуществляет на юге Украины довольно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонительной операции - за неделю освобождены десятки населенных пунктов.

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