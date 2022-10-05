Игорь Семиволос отметил, что иранские политики бояться реакции США и Евросоюза.

Нынешние власти Ирана бояться признаться, что продали беспилотники Российской Федерации. Они опасаются, что участие в войне против Украины повлияют на ядерное соглашение с США.

Об этом рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эфире Радио НВ.

"Можно сказать, что иранские официальные лица — лживые существа. <...> Мне кажется, они опасаются, что участие в войне против Украины путем продажи беспилотников может повлиять на переговоры между американцами и иранцами о ядерном соглашении", - отметил Семиволос.

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При этом он указал, что Иран рискует также ухудшить отношения с Европой.

"Позиция Европы была прохладной после того, как экс-президент США Дональд Трамп ввел санкции против Ирана и вышел из ядерного соглашения. Европа была не готова и не торопилась применить санкции к Ирану. А сейчас продажи этих беспилотников могут создать негативный фон для сотрудничества между Ираном и европейскими странами. Возможно, это тоже аргумент", - рассказал эксперт.

По его словам, Украина сейчас заинтересована в оружии для борьбы с иранскими беспилотниками, а политические вопросы будут решаться позже, поэтому мировое сообщество пока не будет реагировать.

Продажа иранских дронов Украине - что известно

23 июля советник президент США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что РФ попросила у Ирана беспилотники. Уже 30 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Россия получила от Ирана БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed. Вскоре возле Купянска на Харьковщине ВСУ сбили первый БПЛА с "иранским следом".

Иранские дроны-камикадзе оккупанты применили для многочисленных атак по Одесской области, Николаевщине, Херсонщине, Харьковщине, Днепропетровщине. В ночь на 5 октября иранскими дронами атаковали Белую Церковь на Киевщине.

Подразделения противовоздушной обороны все чаще сбивают дроны-камикадзе иранского производства.

Официально Иран отрицал предоставление беспилотников РФ. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллохиян в телефонном разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой заявлял, что Иран выступает против войны в Украине, "не поддерживает шаги, которые приведут к продолжению и эскалации боевых действий".

На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Несмотря на сбитые в Украине иранские дроны, власти это страны продолжают отрицать их продажу России. 5 октября спикер Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани снова заявил о непричастности к поставкам беспилотников российским оккупатам.

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