За сегодняшнюю ночь оккупанты обстреливали Харьков 65 раз.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во время информационного телемарафона.
Он рассказал, что в Харькове за период войны уничтожено 600 жилых домов, без учета количества административных зданий, находящихся в историческом центре города. При этом добавил, что обстрелы продолжаются и людей начинает появляться на улицах больше.
Синєгубов рассказал, что сегодня подразделения ГСЧС разбирают завалы жилого дома по улице Танкопия и уже спасли 18 человек из-под завалов, но, к сожалению, трое человек погибли.
"Угроза очень реальная. У нас всю ночь продолжались обстрелы города Харькова: 65 раз - это артиллерийские обстрелы плюс ракетные обстрелы", - рассказал Синегубов. Он отметил, что было несколько десятков пожаров, в том числе жилых домов.
Говоря о ситуации в области, в частности в Изюме, председатель Харьковской ОВА отметил, что сейчас "это самый напряженный регион". Сейчас согласовывается возможность эвакуационного коридора, а также коридора для доставки гуманитарного груза в город. На окраинах Изюма продолжаются эвакуационные работы из психоневрологического диспенсера, где около 300 пациентов. "Этот диспансер полностью разрушен, и люди там находиться не могут. Надеемся договориться с оккупантами относительно вывоза оттуда людей", - подчеркнул Синегубов.