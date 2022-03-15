Сегодня из-под завалов жилого дома по улице Танкопия спасли 18 человек, три человека погибли.

За сегодняшнюю ночь оккупанты обстреливали Харьков 65 раз.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во время информационного телемарафона.

Он рассказал, что в Харькове за период войны уничтожено 600 жилых домов, без учета количества административных зданий, находящихся в историческом центре города. При этом добавил, что обстрелы продолжаются и людей начинает появляться на улицах больше.

Синєгубов рассказал, что сегодня подразделения ГСЧС разбирают завалы жилого дома по улице Танкопия и уже спасли 18 человек из-под завалов, но, к сожалению, трое человек погибли.

"Угроза очень реальная. У нас всю ночь продолжались обстрелы города Харькова: 65 раз - это артиллерийские обстрелы плюс ракетные обстрелы", - рассказал Синегубов. Он отметил, что было несколько десятков пожаров, в том числе жилых домов.

Говоря о ситуации в области, в частности в Изюме, председатель Харьковской ОВА отметил, что сейчас "это самый напряженный регион". Сейчас согласовывается возможность эвакуационного коридора, а также коридора для доставки гуманитарного груза в город. На окраинах Изюма продолжаются эвакуационные работы из психоневрологического диспенсера, где около 300 пациентов. "Этот диспансер полностью разрушен, и люди там находиться не могут. Надеемся договориться с оккупантами относительно вывоза оттуда людей", - подчеркнул Синегубов.

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