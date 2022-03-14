Противник уничтожает исторический центр Харькова, отметил глава Харьковской ОВА.

Сегодня российские оккупанты нанесли удары по Харькову ракетными комплексами "Искандер", атаковали с территории России.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Вооруженные силы Украины не пускают врага в город и осуществляют контрнаступательные операции по области. Оккупанты продолжают наносить удары по жилым массивам Харькова, уничтожают исторический центр. Продолжаются обстрелы в Чугуеве, Изюме, Дергачах. Сегодня враг наносил удары в том числе ракетными комплексами "Искандер". По информации Штаба обороны, атаковал с территории России", - отметил он.

Он призвал харьковчан не пренебрегать сигналами тревоги.

"Как только услышите сирену - прячьтесь в укрытие! Мы все постепенно привыкаем к взрывам, с приходом весны начинаем чаще выходить на улицу. Но враг цинично атакует гражданскую инфраструктуру. Не теряйте бдительности! Также просим жителей сразу сообщать в полицию о подозрительных лицах, случаях мародерства, нарушений. Полиция Харьковщины оперативно реагирует на сообщения, поэтому призываем вас объединить усилия в борьбе с врагом", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, рано утром 24 февраля войска России ворвались на территорию Украины. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Харьков.

Один из пленных российских солдат признался, что Харьков бомбят войска РФ.

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