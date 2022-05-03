Оккупанты круглосуточно атакуют населенные пункты Горской громады.

За прошлые сутки российские оккупанты 25 раз обстреляли Луганщину. Из-за бомбардировок были повреждены дома в Северодонецку, Ореховом, Золотом и других населенных пунктах Горской громады.

О вражеских ударах рассказали представители Луганской областной военной администрации в официальном Telegram-канале.

Северодонецк за минувшие сутки обстреляли восемь раз из артиллерии. Сначала враг попал в три дома на территории старых районов города. А затем оккупанты нанесли удары по складском помещении, где возник пожар, и еще двум многоэтажкам. В одной из квартир снаряд не разорвался, и его смогли обезвредить пиротехники. Из-под завалов удалось достать три человека.

Населенные пункты Горской громады оккупанты штурмуют круглосуточно, поэтому точно установить разрушения в результате обстрелов не получается. Однако в Луганской ОВА узнали о десяти сожженных домах в Ореховом и еще двух — в Золотом. Информация о пострадавших сейчас проверяется.

А что касается обстрелов, то кроме Северодонецка и Горской громады, удары наносили по Рубежном и Попасной. В этих городах продолжаются активные бои.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предупредил о возможных массированных обстрелах области 9 мая. Таким способом оккупанты попытаются удовлетворить российского диктатора Владимира Путина на День Победы, который ежегодно отмечается в Москве.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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