Наибольшее количество ударов пришлось по Киеву и Киевской области.

В течение последних 10 дней Россия нанесла около 190 массированных ударов по 16 областям Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

"Согласно оперативной информации, в период с 7 по 18 октября Россия нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областях Украины и Киеву", - отметил он. Видео дня

По его данным, наибольшее количество ударов было нанесено по Киевской области и городу Киеву. Удары наносились в основном по объектам критической инфраструктуры, в частности энергетики и гражданским объектам. В результате массированных обстрелов погибли более 70 украинцев. Травмированы более 240 человек. Повреждены более 380 объектов, 240 жилых домов и других объектов.

В период с 7 по 18 октября были обесточены около 4 тыс. населенных пунктов в 11 областях Украины.

Также, отметил Хорунжий, в период с 7 по 18 октября ликвидированы более 120 пожаров, во время которых спасены около 750 человек.

Ракетна атака России 18 октября

Напомним, утром 18 октября россияне атаковали несколько областей Украины.

В частности, взрывы прогремели в Киеве. Сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры.

По данным "ДТЭК Киевские электросети", был поврежден критический объект инфраструктуры в Деснянском районе Киева. Есть перебои с электроснабжением Троещины и водоканала, обеспечивающего водой часть столицы.

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