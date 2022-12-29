Тем временем наша авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения врага и 4 - по позициям его ЗРК.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 30 авиационных и 7 ракетных ударов по территории Украины. Также агрессор совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары, в частности, были нанесены по гражданской инфраструктуре городов Константиновка Донецкой области и Харьков. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В Генштабе также отметили, что этой ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова, применив для этого 13 иранских БпЛА "Шахед-136". 11 этих дронов подразделения Сил обороны Украины уничтожили.

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Также в Генштабе сообщили, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения врага и 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли поражение по пяти пунктам управления, трем районам сосредоточения живой силы и складу боеприпасов оккупантов.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупанты ночью ударили ракетами по пригороду Запорожья. Разрушено несколько зданий, повреждены газопровод и линия электроснабжения. Люди не пострадали.

Кроме того этой ночью враг атаковал Днепропетровщину дронами-камикадзе. Силы обороны уничтожили все пять "Шахедов", которые Россия направила на область.

В Генеральном штабе ВСУ сегодня подтвердили, что в результате украинских ударов 27 декабря в Запорожской области были ранены около 230 российских оккупантов.

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