За прошедшие сутки на Запорожском и Херсонском направлениях российские войска обстреляли районы более 25 населенных пунктов.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что в результате украинских ударов 27 декабря в Запорожской области были ранены около 230 российских оккупантов.

Как сообщается в сводке Генштаба, информация о количестве ликвидированных в тот день в регионе захватчиков уточняется.

"27 декабря, в районах населенных пунктов Токмак, Титово, Черниговка, Роды и Бердянск Запорожской области, потери оккупантов составили 3 единицы военной техники различного типа, командный пункт, узел связи и около 230 военнослужащих ранеными", - говорится в сообщении.

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Также в Генштабе отметили, что за прошедшие сутки, 28 декабря, на Запорожском и Херсонском направлениях российские войска обстреляли районы более 25 населенных пунктов. Среди них - Гуляйполе, Малиновка, Волшебное и Дорожнянка Запорожской области и Республиканец, Казацкое и Львово на Херсонщине.

"Снова от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Олешков и Херсона. Есть пострадавшие среди мирных граждан", - отмечается в сводке.

Война в Украине: ситуация на Запорожье

Как сообщал УНИАН, на днях в Запорожской области был уничтожен вражеский зенитный ракетный комплекс и ранены более 150 российских оккупантов.

Также на оккупированной части Запорожской области российские захватчики усилили административно-полицейские мероприятия по поиску патриотически настроенных украинцев.

Между тем, боец Легиона Свободы Константин Денисов отметил, что российские захватчики на временно оккупированной территории Запорожской области готовят провокации со взрывчатками на Новый год. Объектами российских атак могут стать массовые мероприятия.

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