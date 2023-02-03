Первая группа военных в составе 15 тысяч человек должна быть подготовлена к маю.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявляет, что до конца этого года в рамках работы Миссии по предоставлению Украине военной помощи (EUMAM) будет подготовлено 30 тыс. украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал во время заседания Коллегии комиссаров Европейской комиссии с правительством Украины. Он напомнил, что недавно был одобрен седьмой транш военной поддержки с дополнительными 500 млн евро. Теперь общая военная помощь в рамках Европейского фонда мира составляет 3,6 млрд евро.

"Если мы соединим то, что делают страны-члены на двустороннем уровне вместе с этим межправительственным фондом, то я думаю, что на военную поддержку помощь достигла 12 млрд евро. Это не так много, как выделили США, но это тем не менее 40% от американской военной поддержки", - сказал Боррель.

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Также высокий представитель ЕС напомнил, что была начата учебная Миссия по оказанию военной помощи Украине (EUMAM), цель которой к маю подготовить 15 тысяч украинских военных. В основном подготовка проходит в Германии и Польше и других странах-членах.

"Но успех настолько велик, что теперь цель - подготовить дополнительно еще 15 тыс. до конца года. Всего - 30 тысяч персонала Вооруженных сил Украины", - сказал Боррель.

Подготовка украинских военных происходит с привлечением новейшего вооружения, в том числе танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Marder.

Военная помощь Украине от ЕС

Как сообщал УНИАН, 17 октября 2022 года Совет Евросоюза принял решение о создание Миссии по оказанию военной помощи Украине (EUMAM). В рамках миссии планируются индивидуальная, коллективная и специализированная подготовка украинских военнослужащих, в том числе бойцов Сил территориальной обороны.

Мандат миссии изначально рассчитан на два года, общие финансовые затраты на этот период предусмотрены на уровне 106 млн 700 тыс. евро. В ЕС в рамках этой миссии изначально планировали провести учения не менее 15 тыс. украинских солдат.

Командующим миссии стал директор по вопросам военного планирования и проведения операций в рамках Европейской службы внешнего действия, вице-адмирал Эрве Блежан.

23 января было решено выделить дополнительные средства поддержки на сумму 45 млн для подготовки украинских сил в рамках миссии по оказанию военной помощи Украине (EUMAM).

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