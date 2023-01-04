Также РФ потеряла 60% танкового арсенала и 70% запаса ракет для поражения наземных целей.

Командующий Военной миссии Евросоюза адмирал Эрве Блежан в ноябре 2022 года во время выступления в Национальной ассамблее Франции рассказал, сколько техники и живой силы потеряла Россия с 24 февраля.

"По нашим наиболее достоверным оценкам, по меньшей мере 60 тыс. российских военных были убиты и втрое больше ранены, что означает, что около 250 тыс. российских военных сейчас неспособны к ведению боя", – сказал тогда Блежан, передает "Европейская правда" со ссылкой на обнародованную сегодня стенограмму его выступления.

По его данным, Россия потеряла 60% танкового арсенала и 70% запаса ракет для поражения наземных целей. "Поэтому сейчас она использует зенитные ракеты для поражения наземных целей, с большими проблемами с точностью, и рассчитывает на поставку вооружения из Ирана или Северной Кореи", – пояснил Блежан.

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Он уточнил, что характер поставок Пхеньяна оценить трудно, но Иран уже на то время предоставил РФ беспилотники, также велись переговоры о передаче баллистических ракет средней дальности.

Также Блежан сказал, что по оценкам, РФ потеряла 40% бронетранспортеров и 20% артиллерии с начала полномасштабного вторжения в Украину.

При этом руководитель военной миссии ЕС добавил, что потери Украины оценить труднее, и в Евросоюзе считают, что они ниже российских, "но все равно значительные".

Он спрогнозировал возобновление активного наступления ВСУ весной 2023 года. Но для этого, по его словам, нужно сформировать три новых армейских корпуса численностью примерно 75 тыс. человек – "примерная численность сухопутной оперативной группы французской армии", подчеркнул он.

"Это война на истощение и украинцы нуждаются в нашей поддержке, чтобы восстановить свои силы, отремонтировать или заменить вооружение и технику, чтобы иметь возможность продолжить отвоевание своих территорий", – отметил он.

Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти РФ бросит на фронт все и всех, чтобы отложить свое поражение в войне против Украины.

Министр обороны Алексей Резников считает, что РФ хочет начать новую волну наступления в феврале.

По данным Генштаба, потери России в Украине за сутки выросли на 720 оккупантов. Теперь общие боевые потери противника в Украине составляют более 108 тыс. человек.

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