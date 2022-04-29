Это видят и сами оккупанты, которые возмущаются, что их бросают на смерть.

Российских оккупантов отправляют на войну в Украине с бинтом и жгутами Эсмарха. А вот аптечки украинских защитников наполнены всем необходимым для спасения жизни и помощи при любых ранениях.

Это видят и сами оккупанты, которые возмущаются, что их бросают на смерть. Фотосравнение обнародовал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в Twitter. Он получил его от самих русских.

По фото заметно, что аптечки российских и украинских военных очень отличаются.

"Российские наемники опубликовали это сравнение аптечки российского солдата (сверху) и украинского (снизу). "Вот до чего довели нас Путин и Шойгу...", - жалуется один из комментаторов", - подписал фото Грозев.

На фото видно, что комплектация российской аптечки – крайне скудная. Там до сих пор есть печально известный жгут Эсмарха. Весь "набор" состоит из 4 предметов и инструкции.

Ранее, как писал УНИАН, стало известно, что российских военных отправили воевать против Украины и дали им сухпайки, срок которых истек еще в 2015 году. Коробки с надписью "Военторг. Индивидуальный рацион питания" показал на видео украинский военный.

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