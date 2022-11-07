Россия была уверена в том, что быстро сможет захватить Украину, в частности "Киев за три дня", и начала широкомасштабное вторжение в Украину. В итоге – агрессор проигрывает. Проигрывает несмотря на то, что во многих аспектах превосходит украинскую армию.

Перед началом "большого" вторжения оккупантам удалось накопить огромное количество живой силы и техники, в частности артиллерии. Количественное преимущество было полностью на поле врага. Украинцы, однако, смогли противопоставить неудержимый дух и желание изгнать обидчика со своей земли. Однако для преодоления такой весомой угрозы этого мало.

Украина перешла на сетецентрические правила ведения войны

Важным фактором будущего поражения врага стал переход Украины на так называемые сетецентрические правила ведения войны – по стандартам НАТО.

С первых дней широкомасштабного наступления мы реализуем в украинской армии стандарт управления C4ISR. Он вводится в странах Альянса еще с 90-х годов. Концепция предусматривает, что все силы и средства в войсках объединены единой сетью и имеют современные технические средства разведки. Таким образом удается немедленно передавать данные о противнике и быстро поражать его артиллерией.

Для реализации концепции разворачиваются ситуационные центры. Сейчас они появляются там, где ведутся активные боевые действия, собирая информацию по соответствующим направлениям фронта. В то же время есть один, главный, ситуационный центр, который агрегирует данные со всей Украины и готовит обобщения.

Ситуационные центры отличаются друг от друга, у каждого есть свои особенности. Одни больше работают с камерами наблюдения, в других больше стримов с беспилотников. Те, что работают, например, с территориями Беларуси и России, получают больше спутниковых снимков... Каждый имеет свои источники для работы, но все работают по единому стандарту.

В общем сенсоров, то есть технических средств разведки, достаточно много. И это не только видеокамеры или беспилотники, которые, безусловно, являются важной составляющей большой мозаики. Мы пытаемся собрать данные из всех доступных источников. Это также люди, которые живут на временно оккупированных территориях, или уже упомянутые выше спутники. К тому же, свои разведывательные данные предоставляют и партнеры из стран НАТО.

Собранная таким образом информация позволяет в разы быстрее и качественнее принимать решения о дальнейших действиях. Как только оператор заносит объект в информационную систему, данные мгновенно становятся доступными для всех пользователей.

Благодаря сетецентричности нивелируется количественное преимущество врага на поле боя

Такой способ работы - это ведение так называемой сетецентрической войны, в которой главное преимущество над врагом достигается именно в информационной составляющей. Вследствие этого повышается темп операций, ускоряется процесс управления, увеличивается эффективность поражения сил противника, улучшаются живучесть своих войск и уровень синхронизации их действий.

Благодаря сетецентричности нивелируется количественное преимущество врага на поле боя. А вместе с военной помощью, которую оказывают западные партнеры, мы можем уверенно заявлять о победе Украины в войне, которая с каждым днем становится все ближе.

Марина Циркун, руководитель направления С4іsr ГО Аэроразведка