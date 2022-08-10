С помощью камер военные могут проводить наблюдение на расстоянии до 10 км.

В Сумской области в системе наблюдения за врагом "Щит-Фантом" уже установлено более 50 видеокамер, переданы четыре спецавто и работают ситуационные центры.

Об этом в эфире единого телемарафона новостей рассказал народный депутат из группы "Партия "За майбутнє" Игорь Молоток, который активно участвует в реализации проекта.

"Щит-Фантом" - это стационарно-мобильный комплекс наблюдения, который дает возможность в онлайн режиме круглосуточно наблюдать за перемещением врага, в частности, тяжелой техники. На Сумщине уже работают почти 50 камер, которые помогают Вооруженным Силам Украины и пограничникам наблюдать за границей. Я убежден, что каждое подразделение, которое находится в зоне боевых действий, должно иметь такую аппаратуру. На Сумщине военным были переданы четыре таких автомобиля, расположено более 50 камер, работают ситуационные центры, которые анализируют, систематизируют и передают данные уже непосредственно в пункт принятия решений. Это позволяет существенно уменьшить потери среди наших бойцов в процессе разведки территорий. Например, с помощью камер военные могут проводить наблюдения на расстоянии до 10 км", - рассказал Молоток.

Вас также могут заинтересовать новости: