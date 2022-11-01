Впрочем, система работает без сбоев, посторонних вмешательств в ее работу не зафиксировано.

Пропаганда Российской Федерации атакует IT-систему ситуационной осведомленности Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины.

Сегодня российские пропагандистские ресурсы начали новую информационно-психологическую операцию - распространяют информацию о якобы взломе системы ситуационной осведомленности, которую используют ВСУ.

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"Ипсо начата именно сейчас, неслучайно, ведь недавно обновленная версия этой системы была успешно представлена на ежегодной конференции экспертов и разработчиков NATO Tide Sprint. Поэтому вскоре после этого враг с целью дискредитации начал атаковать систему и распространять сетью пропагандистских ресурсов информацию о якобы взлом и доступ к ее данным", - отмечают в МОУ.

В Минобороны заверили, что система работает стабильно, данные в ней надежно защищены, и несанкционированных проникновений не зафиксировано. Над защитой системы работают лучшие IT-разработчики и специалисты по кибербезопасности, которые мониторят вражескую активность в режиме реального времени.

Напомним, что о "взломе" системы ситуационной осведомленности ВСУ сегодня сообщил пропагандистский ресурс "РИА Новости". По версии пропагандистов, систему "взломал" хакер "Джокер".

Более того, хакер прокомментировал свою "операцию". Ему якобы удалось раскрыть "абсолютно все" планы украинского командования, а информация передана "куда следует".

Другие фейки пропаганды РФ

23 октября российская пропаганда начала активно распространять фейк о подготовке применения "грязной" бомбы Украиной. Тогда эксперты предупреждали, что, скорее всего, РФ анонсирует очередное военное преступление.

Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что такое "грязная" бомба. По его мнению, именно сейчас эта история всплыла, потому что в Москве "для победы все средства хороши", плюс у Кремля просто не осталось козырей.

Кроме того, на фоне массированного ракетного обстрела территории Украины Россия также запустила информационную атаку для распространения своей дезинформации.

Враг распространял сообщения о том, что якобы "одновременно с ракетными ударами началось наступление русских по всей линии фронта". Однако, отмечает ЦПД, эта информация не подтверждена.

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