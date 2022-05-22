Захватчик рассказал, что несколько недель войны находился в информационной изоляции. Осознав масштабы трагедии, мужчина решил уйти в отставку.

Младший офицер армии РФ, который принимал участие в оккупации Херсонской области и вскоре уволился, рассказал журналистам о приготовлениях к вторжению и страх от гнева местных жителей.

Об этом россиянин рассказал в интервью CNN.

Личные данные россиянина скрыты для его безопасности в РФ. На момент вторжения он командовал подразделением, привлеченным к маневрам тех войск, которые были сосредоточены вдоль границ с ноября 2021 года. Оккупант уверяет, что якобы понятия не имел, что им прикажут вторгнуться в Украину.

По словам россиянина, еще 22 февраля его подразделение было в Краснодаре. В этот день командование без объяснений приказало сдать мобильные телефоны и нанести на боевую технику белые линии. Через некоторое время линии приказали стереть и нанести знаки Z.

"23 февраля нас перебросили в (оккупированный россиянами - УНИАН) Крым. Честно говоря, я не думал, что мы поедем в Украину. Я не думал, что дойдет до такого. Нам не промывали мозги какой-то риторикой об "украинских нацистах". Большинство из нас не понимали цели, которые перед нами ставят, и что мы должны делать там (на территории Украины – УНИАН). 25 февраля нам приказали ехать в Украину. Некоторые ребята сразу отказались. Написали рапорт и уехали. Я не знаю, что с ними случилось потом. Я остался. Не знаю, почему. На следующий день мы выехали в направлении (материковой - УНИАН) Украины (со стороны аннексированного Крыма – УНИАН)", - рассказал захватчик.

На въезде в Херсонскую область россиянин понял, что Россия пришла в Украину с войной, а Вооруженные силы Украины настроены давать отпор. Оккупант вспомнил, что сидел в КАМАЗе, крепко сжимая автомат. У него были еще пистолет и две гранаты. Первое, что он увидел - разбросанные коробки от русских сухпайков и горы уничтоженной техники.

Особенно оккупанты боялись гнева местных жителей. Те буквально угрожали им и предупреждали, что в Украине захватчики найдут свою смерть.

"Когда мы ехали в сторону Херсона и проезжали село, к нашему конвою выскочил мужчина с кнутом и обругал нас "Вам п**да!" Он почти вылез к нам в кузов, где мы сидели. У него были влажные глаза от слез. Я этого не забуду. В общем, когда мы видели местных, мы напрягались. Некоторые из них прятали оружие под одеждой, приближались вплотную и стреляли по нам. Первую неделю или где-то так я был в состоянии шока, оцепенения. Я ни о чем не думал. Просто ложился спать и думал "Сегодня 1 марта. Завтра я проснусь, и будет 2 марта – главное пережить еще один день". Несколько раз снаряды падали очень близко от меня. Это чудо, что никто из нас не погиб. Мы были грязны и истощены. Вокруг нас гибли люди. Я не хотел быть частью этого всего, но я, получается, был частью этого", - вспомнил россиянин.

Собеседник рассказал CNN, что большинство его коллег и личного состава не понимали цели этой войны. Командование отрезало их от мира, ограничив доступ к интернету. Оккупанты не знали, что происходит в других регионах Украины.

Оккупант признался, что скрывал свое лицо от местного населения, потому что стеснялся, что причастен к оккупации. Однако в определенный период командование решило оживить деморализованных солдат надбавками. Некоторые оккупанты решили, что за деньги еще можно повоевать.

Через несколько дней подразделение собеседника издания переместилось под Херсон. По этим позициям сразу начали бить минометными снарядами.

Через несколько недель офицер поехал в тыл, сопровождая поврежденную технику. Тогда он впервые узнал о новостях с фронта, благодаря радиоприемнику.

"Так я узнал, что магазины закрываются и экономика разваливается (в России – УНИАН). Я чувствовал стыд, чувствовал себя виноватым в этом. Но еще больше я чувствовал себя виноватым в том, что мы пришли в Украину. Наконец я собрался с духом, пришел к командованию и написал рапорт о своей отставке", - уверяет россиянин.

Сначала его командир отказался брать этот рапорт, пригрозив уголовным делом. Он называл действия офицера "предательством родины и дезертирством". Потом рапорт приняли.

Сейчас собеседник CNN находится в России со своей семьей. В то же время захватчик не уверен, что избежит наказания после окончания войны.

Война в Украине: обновленные данные

Российские войска продолжают попытки захватить Донецкую и Луганскую область, населенные пункты в регионе рашисты обстреливают круглосуточно.

До сих пор бои идут в окрестностях Северодонецка, тяжелая ситуация в Попасной и Золотом, уточнил глава Луганской области Сергей Гайдай.

На востоке отражено 11 атак врага, уничтожено 8 танков, 3 артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 6 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения ПВО сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".

Кроме того, по мнению Института изучения войны, российские войска пытаются вернуть старые позиции к северу от Харькова. Это происходит либо с целью оттянуть силы ВСУ, контрнаступающие в области, либо укрепить оборону в том направлении.

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