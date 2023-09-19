Патрульные доставали пострадавших из-под завалов.

Патрульные показали первые минуты после удара по Львову. Видео с бодикамер опубликовано на странице патрульной полиции Украины в Facebook.

Так, на место российского удара, где в результате взрыва под завалами оказались люди, прибыли патрульные 2-го батальона. Они начали выбрасывать обломки бетона и других конструкций, под которыми оказались 29-летняя женщина и 26-летний мужчина. В это время еще существовала угроза повторных ударов.

Травмированных людей удалось достать. Мужчину доставили в больницу, женщина отказалась от госпитализации. По последним данным, в результате российского удара погиб один человек, еще один - получил ранения.

Атака на Львов 19 сентября: что известно

Напомним, сегодня ночью российские захватчики выпустили по территории Украины несколько групп дронов типа "Shahed". Часть из них досталась и западным областям, в частности, Львовщины.

В результате атаки был "прилет" по промышленному складу во Львове. Местные власти сообщили, что начался пожар. Из-под завалов спасли человека.

Мэр города Андрей Садовый впоследствии сообщил об уничтожении складов с окнами и бытовой химией, а также помещения с гуманитарной помощью миссии Каритас-СПЕС.

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