В сети сообщают о серии взрывов во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
Опубликовано видео от очевидцев.
По предварительной информации, есть попадание во вражеский склад боеприпасов.
На опубликованных записях слышна детонация.
Также сообщается о попадании в яхт-клуб в Новой Каховке, где находился офицерский состав оккупантов.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
Наступление ВСУ на юге: что известно
Как сообщал УНИАН, 29 августа ВСУ прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.
Стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.