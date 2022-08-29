По предварительной информации, есть попадание во вражеский склад боеприпасов.

В сети сообщают о серии взрывов во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Опубликовано видео от очевидцев.

По предварительной информации, есть попадание во вражеский склад боеприпасов.

Відео дня:

На опубликованных записях слышна детонация.

Также сообщается о попадании в яхт-клуб в Новой Каховке, где находился офицерский состав оккупантов.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Наступление ВСУ на юге: что известно

Как сообщал УНИАН, 29 августа ВСУ прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

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