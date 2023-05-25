Днем в городе слышали взрывы.

Во временно оккупированном Мелитополе, по предварительной информации, "самоликвидировался" российский штурмовой самолет.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале. "Захватчиков выкуривает не только украинская земля, но и небо. Сегодня было дымно на захваченном оккупантами Мелитопольском аэродроме. По предварительной информации,не выдержал штурмовой самолет: дотянул до аэродрома и самоликвидировался", - написал он.

Федоров добавил, что в последние дни оккупанты увеличили активность на аэродроме. "Свозили туда большое количество топлива, постоянно взлетали и садились вертолеты, поэтому враг точно пострадал. Чуть позже мы узнаем точно, что именно горело", - отметил мэр.

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Взрывы в Мелитополе 25 мая: что известно

Как сообщал УНИАН, днем Федоров написал о взрывах в оккупированном россиянами городе. Местные жители сообщили о столб дыма в районе Мелитопольского аэродрома.

Впоследствии в Telegram-каналах появилась информация о падении российского Су-25.

Издание "РИА Мелитополь" пишет, что захватчики заявили о подбитии самолета. "Летчик смог дотянуть самолет до аэродрома в Мелитополе и совершить аварийную посадку. Пилот пока жив. Он катапультировался", - говорится в сообщении.

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