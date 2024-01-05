Также один дрон уничтожили над территорией Краснодарского края РФ, утверждают в Минобороны страны-агрессора.

Вечером в четверг, 4 января 2024 года, временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. На полуострове гремели взрывы, а россияне заявляли о работе ПВО.

Позже в Министерстве обороны России отчитались о сбитых дронах. По информации ведомства, над Крымом "уничтожены и перехвачены" 36 БПЛА.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым (временно оккупированный Крым – ред.) и один БПЛА над территорией Краснодарского края", – сказано в сообщении.

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Тем временем из-под Севастополя эвакуируют около 100 человек, среди которых и 15 детей. Жителей села Черноречье вывозят из-за уничтожения части ракеты, пишет пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева. Отмечается, что вывоз взрывоопасного предмета начнется утром в пятницу, 5 января.

Атака на Крым 4 января

Днем 4 января в Крыму было неспокойно. Оккупационные "власти" заявили об одной из самых массированных атак на полуостров. Взрывы звучали в районе Севастополя.

Позже в Генеральном штабе ВСУ заявили, що в оккупированном Крыму был поражен военный объект российских захватчиков. Ударили по командному пункту.

Вечером 4 января в Крыму во второй раз за день звучали взрывы. Оккупанты заявляли об угрозе атаки беспилотниками. Крымские телеграм-каналы писали о звуках взрывов и работе ПВО в Сакском районе, Новороссийске, Новофедоровке, Евпатории и Вилино. Кроме того, сообщалось о перекрытии движения на Крымском мосту.

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