В оккупированном Севастополе звучат громкие взрывы, об этом начали сообщать местные жители около 23:30. По их словам, от взрывов тряслись стены, а также сработали сигнализации.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пишет, что взрыв "супермощности" произошел в поселке Тургенево под Бахчисараем, до Севастополя дошла взрывная волна. "Говорю - теперь наш ход", - написал он в своем Telegram-канале.

Позже Андрющенко сообщил, что в районе мыса Фиолент поднимается дым. Тем временем гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявляет, что над акваторией Черного моря могли сбить ракету.

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"По информации от спасательной службы Севастополя - никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Оперативные службы продолжают контроль обстановки", - добавил он.

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