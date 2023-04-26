Представитель ведомства пояснил, что враг в который раз пытается манипулировать фактами.

Главное управление разведки Минобороны Украины "отразило" очередную ложь РФ относительно того, что Киев нарушает "зерновое соглашение" атаками Крыма.

По словам представителя ведомства Андрея Юсова, это очередная манипуляция со стороны врага, который пытается взрывами, что раздаются во временно оккупированном Крыму, объяснить нарушение собственных обещаний. Об этом он заявил в комментарии "Суспільному",

"Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, которые касается зернового коридора. Последние события в Крыму касались только военных объектов и никоим образом не связаны с зерновой сделкой", - указал он.

По его словам, в соглашении говорится о безопасности украинских портов, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

РФ обвинила Украину в атаке на Севастополь

Напомним, что 25 апреля Минобороны РФ обвинило вооруженные силы Украины в атаке на Севастополь (город во временно оккупированном Крыму. Там указали, что в течение 23 марта и 24 апреля украинская сторона атаковала катерами пункта базирования Черноморского флота.

На фоне этого Москва попытались "легализовать" собственные нарушения в отношении так называемой "зерновой сделки". Как известно, враг уже почти месяц блокирует инспекции зерновых кораблей в водах Турции (пролив Босфор).

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