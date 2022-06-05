Власти призывают людей находиться в укрытиях и не игнорировать сигналов тревоги.

Российские оккупанты вновь обстреливают жилые районы Харькова.

Об этом вечером 5 июня сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Внимание, жители Харькова и района! Российские оккупанты снова обстреливают жилые районы областного центра", - отметил он в своем Telegram-канале.

Синегубов призвал людей находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги.

В то же время, как информирует "Суспильне", более получаса идет непрерывный обстрел Харькова. Горожане сообщают о взрывах на севере и востоке города, а также в районе Новых Домов. В городе объявляли ракетную угрозу и угрозу артобстрела.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские войска обстреляли село возле Харькова фосфорными боеприпасами. В целом, по информации Генштаба, оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов и позиций ВСУ в Харьковской области, однако никакого продвижения или даже его попыток в регионе не фиксируют.

Вас также могут заинтересовать новости: