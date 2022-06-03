Председатель ОВА подчеркнул, что город и область все еще страдают от обстрелов оккупантов.

Здание Харьковской областной государственной администрации, в которое 1 марта попала ракета оккупантов, восстановлению не подлежит.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синєгубов.

"Мы просто личным составом опоздали на то совещание, которое мы должны были проводить в здании. Уже есть заключение экспертов, что здание восстановлению не подлежит", - рассказал Синєгубов.

Он подчеркнул, что после 100 дней героического противостояния треть Харьковщины - еще оккупирована. Украинскому войску удалось освободить 23 населенных пункта области.

"Мы должны научиться жить в новых условиях и, конечно, строить новые фортификационные сооружения на границе, новые системы ПВО", - отметил Синєгубов.

Напомним, в Харькове оккупанты разрушили единственный в Украине музей Есенина.

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