В области работала ПВО.

Противовоздушная оборона сработала в Винницкой области после объявления тревоги.

Об этом сообщает председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

В 16:00 в понедельник, 5 сентября, в области была объявлена воздушная тревога.

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Уже через полчаса появились сообщения о том, что в Винницкой области был слышен звук взрыва.

Это подтвердил председатель ОВА.

"Винничане, оставайтесь в укрытиях до отбоя "Воздушной тревоги"! В области работает ПВО!",- написал Борзов.

Уже в 16:49 стало известно об отбое тревоги.

Как сообщал УНИАН, 24 августа председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что в Винницкой области работает противовоздушная оборона, был уничтожен воздушный объект

Напомним, 14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их из акватории Черного моря. Впоследствии в МВД назвали имя командира подводной лодки, с которой запустили ракеты по центру Винницы

В результате обстрела погибли 28 человек, за медицинской помощью обратились более 200 человек.

Семьи погибших и раненые в результате удара по Виннице получат материальную помощь.

17 июля двух раненых вертолетами доставили в ожоговый центр Львова. Того же дня похоронили маленькую Лизу, которую РФ убила ракетами.

19 июля, в больнице скончалась пострадавшая от ракетного удара невролог Наталья Фальштинская, без мамы остались трое детей.

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