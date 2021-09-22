Мужчине все же удалось преодолеть кризис – и с положительной динамикой его перевели в госпиталь.

Медики в Днепровской областной клинической больнице имени Мечникова спасли жизнь украинскому защитнику, находившемуся в критическом состоянии после пулевого ранения в голову российскими оккупантами.

Об этом в Facebook сообщил главный врач Сергей Рыженко.

Мужчину доставили в больницу с пулевым диаметральным ранением головы. По словам Рыженко, пуля оккупантов прошла навылет.

23 дня раненый боец провел в реанимации, 10 дней – в коме.

Читайте такжеСообщили о подозрении генералу РФ, который блокировал военчасть в Крыму в 2014 годуМедики не верили, что бойцу ВСУ удастся выжить с такой травмой, однако всей командой специалистов из Днепра и Львова боролись за жизнь военного.

Защитника в больнице навещал единственный родной человек – его сестра.

Мужчине все же удалось преодолеть кризис – и с положительной динамикой его перевели в госпиталь. Вскоре защитника отправят на реабилитацию во Львов.

Врач поблагодарил медиков и волонтеров из Днепра и Львова, которые присылали зондовое и парентеральное питание.

"Тревожные минуты прощания... Трогательно, когда нянечки, медсестры, волонтеры и врачи провожают бойца, который вернулся с того света. Это рождение новой жизни", - прокомментировал Рыженко.

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Автор: Виолетта Орлова