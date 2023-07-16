В ближайшие два года на Луганщине построят еще 25 тюрем.

Российские оккупанты накануне так называемых выборов в Луганской области проводят принудительную паспортизацию заключенных. В то же время усиливаются репрессии для тех, кто отказывается получать паспорт РФ.

"Спеша увеличить процент лояльности к Кремлю, накануне так называемых "первых выборов", которые запланированы на сентябрь, местные коллаборанты взялись паспортизировать заключенных", - сообщает Луганская областная государственная администрация.

Как отмечается, в тюрьмах запретили работать на оплачиваемых работах без российского паспорта. Кроме того, нельзя будет оформить социальные выплаты и стать на учет в службу занятости после увольнения.

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В ОВА добавили, что на оккупированных территориях захватчики планируют построить еще 25 тюрем до конца 2025 года.

"На оккупированных территориях россияне не собираются восстанавливать разрушенные жилье и инфраструктуру, однако стараются использовать эти регионы максимально полезно для собственной внутренней политики. Поэтому планируют построить там еще 25 тюрем, значительная часть которых должна начать деятельность в так называемой "ЛНР" уже до 1 января 2026 года. Нечего есть, негде жить, есть куда сесть", - отмечают в администрации.

Принудительная паспортизация на оккупированных территориях

Как ранее сообщал УНИАН, в Старобельске Луганской области оккупанты выдают карточки резидентов Российской Федерации со сроком действия три месяца в рамках принудительной паспортизации украинцев.

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказывала, что украинцы на временно оккупированных территориях практически лишены возможности отказаться российского паспорта.

Также российские оккупанты обещают родителям деньги за получение детьми паспортов РФ.

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