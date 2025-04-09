Он отметил, что вопрос не в деньгах, вопрос - в процедурах.

Все сложности с выплатами средств за ранения военным в основном лежит в бюрократической плоскости. Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал в интервью LB.ua, объяснив, как военное руководство решает эти проблемы.

"Вопрос в том, что для того, чтобы были выплачены средства, должны быть предоставлены соответствующие документы, подтверждающие обстоятельства ранения, тяжесть ранения или травмирования, человек должен пройти курс лечения и реабилитации, о чем тоже должны быть предоставлены соответствующие справки. Хотя, конечно, перечень этих документов значительно уменьшен... Поэтому здесь вопрос не в деньгах, вопрос - в процедурах", - пояснил он.

Сырский добавил, что для того, чтобы этот процесс максимально упростить, была введена вертикаль службы социального сопровождения (патронатной службы), начиная с бригад и заканчивая Генеральным штабом. И с тех пор количество таких обращений значительно уменьшилось.

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Главнокомандующий ВСУ также отметил, что государство использует все приемлемые формы, которые обеспечивают привлечение граждан на военную службу.

"Запущены различные проекты. Есть возможность заключения контракта или выбора части, в которой хочется служить. То есть система максимально гибкая", - подчеркнул Сырский.

Он добавил, что сейчас проводится активная работа по устранению всех негативных моментов по рекрутингу, в частности, в вопросе неравноценных выплат для военнослужащих по контракту для 18-24 летних и тех, кто уже находится в рядах Сил обороны. По словам главнокомандующего, этот вопрос будет урегулирован "в ближайшее время, в течение месяца-двух".

"Мы рассматриваем все формы, методы, обсуждаем эти вопросы на Ставке, чтобы максимально привлекать тех, кто может воевать, а кто имеет какие-то ограничения - использовали свои возможности там, где они могут их проявить, например, в противовоздушных частях, которые занимаются борьбой с дронами, в мобильных группах", - отметил Сырский.

Контракт 18-24 - сколько получают добровольцы

Как сообщал УНИАН, 11 февраля Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев 18-24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

Те, кто подписывает такие контракты, получают миллион грн, из которых 200 000 грн выплачиваются сразу. Также добровольцы будут получать ежемесячное денежное обеспечение - до 120 000 грн + доплаты за боевые задачи. В целом речь идет о 2 000 000 грн в год. Кроме того, предусмотрен ряд других бонусов, таких как бесплатный проезд в общественном транспорте и обучение в вузах за счет государства после окончания контракта.

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