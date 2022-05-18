Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал намерение оккупантов сделать из оккупированного Мариуполя "курорт" на Азовском море.
Об этом Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.
"Главари пророссийских криминальных анклавов заявляют, что хотят сделать из Мариуполя курорт на Азовском море. Десятки тысяч убитых. Сотни тысяч лишенных крыши над головой", - отметил он.
"Хотите позагорать на пляже? Украинские спецслужбы выпишут каждому индивидуальный "горячий тур", - заявил Подоляк.
Ранее сообщалось, что россияне под дулами автоматов организуют туристический сезон на Арабатской стрелке в Херсонской области. Арабатская Стрелка граничит с оккупированным полуостровом, который используется агрессором как военная база для нападения на материковую Украину.
Сейчас санатории и базы отдыха на ТОТ Крым переполнены ранеными российскими военными, которых везут с материковой части Украины. Поэтому захватчики решили устроить себе отдых в курортных местах временно оккупированной Херсонщины. Местных предпринимателей заставляют открывать базы отдыха, кофейни, магазины.