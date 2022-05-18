В частности, советник руководителя ОП заявил, что если оккупанты хотят позагорать на солнце, то украинские спецслужбы выпишут каждому индивидуальный "горячий тур".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал намерение оккупантов сделать из оккупированного Мариуполя "курорт" на Азовском море.

Об этом Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.

"Главари пророссийских криминальных анклавов заявляют, что хотят сделать из Мариуполя курорт на Азовском море. Десятки тысяч убитых. Сотни тысяч лишенных крыши над головой", - отметил он.

"Хотите позагорать на пляже? Украинские спецслужбы выпишут каждому индивидуальный "горячий тур", - заявил Подоляк.

Ранее сообщалось, что россияне под дулами автоматов организуют туристический сезон на Арабатской стрелке в Херсонской области. Арабатская Стрелка граничит с оккупированным полуостровом, который используется агрессором как военная база для нападения на материковую Украину.

Сейчас санатории и базы отдыха на ТОТ Крым переполнены ранеными российскими военными, которых везут с материковой части Украины. Поэтому захватчики решили устроить себе отдых в курортных местах временно оккупированной Херсонщины. Местных предпринимателей заставляют открывать базы отдыха, кофейни, магазины.

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