В Бахмуте украинские военные контролируют ситуацию, отметили в Генштабе.

Вооруженные силы Украины вышли из города Соледар Донецкой области, поскольку российские оккупанты сравняли его с землей.

Ситуация в Бахмуте под контролем ВСУ, наши воины дают отпор противнику, рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона. По его словам, украинские воины будут оставаться в этом городе, пока там есть подвалы и есть возможно удерживать его территорию.

"Странно, когда говорят о том, что ВСУ должны откуда-то выйти. Задача всех Сил обороны - воевать за украинскую территорию. Поэтому Бахмут и стоит, так как воины оттуда не выходят", - заявил спикер.

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Бои на Донбассе - сегодня это стоит знать

На востоке Украины идут ожесточенные бои. Утром 25 января стало известно, что россияне пытались наступать на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Новопавловском направлениях. Возле ряда населенных пунктов украинские воины отразили атаки противника.

Ожесточенные бои шли за Соледар и Бахмут, россияне несли огромные потери и буквально шли по трупах своих же пособников. Бахмут стал настоящей крепостью защитников Украины.

25 числа представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что наши войска вышли из Соледара и закрепились на подготовленных рубежах обороны. По его словам, ВСУ выполнили задачу - не позволили россиянам прорваться "на Донецком направлении фронта и войти в тыл, а потом двигаться на оперативный простор".

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