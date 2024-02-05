Больше всего споров возникает вокруг раздела О безопасности границ США и пакета помощи Израилю.

В воскресенье, 5 февраля, сенаторы обнародовали долгожданный проект закона о помощи Украине. Впрочем, его резко раскритиковали республиканцы Палаты представителей, в частности спикер Майк Джонсон.

Как пишет The Washington Post, это предложение может стать лучшим шансом для президента Джо Байдена обеспечить Украину военной помощью. Ожидалось, что Сенат проведет ключевое тестовое голосование по закону на этой неделе, но через несколько часов после публикации текста Джонсон заявил в социальных сетях, что этот проект будет "мертв после принятия", если он достигнет Палаты представителей.

Сенаторы месяцами работали над тщательно согласованным компромиссом, направленным на преодоление сопротивления со стороны консерваторов, которые отказываются финансировать борьбу Украины против РФ. Ближайшие дни станут решающим испытанием того, смогут ли лидеры Конгресса снова заставить своих членов поддержать пакет.

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Конгресс также будет взвешивать, стоит ли продолжать настаивать на одном из самых болезненных вопросов американской политики - пограничном и иммиграционном законодательстве.

Накануне Байден заявил, что предложение сената "позволяет Соединенным Штатам продолжать нашу жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру, чтобы отстаивать свободу Украины и поддерживать ее способность защищаться от агрессии России".

А на границе Байден сказал, что иммиграционная система была взломана слишком долго, и пришло время это исправить. "Это сделает нашу страну более безопасной, сделает нашу границу более безопасной, будет относиться к людям справедливо и гуманно, сохраняя легальную иммиграцию, соответствующую нашим ценностям как нации", - сказал президент США.

Сенатор Чак Шумер назвал законопроект "монументальным шагом" к укреплению национальной безопасности внутри страны и за рубежом. По его словам, без помощи Украине российский президент Владимир Путин "мог бы захватить Украину и даже Восточную Европу".

В то же время сенатор Митч Макконнелл сказал, что Сенат должен быть "готов действовать".

"Суверенитет Америки испытывается здесь, дома, а наш авторитет испытывается обнаглевшими противниками по всему миру. Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, не решатся сами по себе, и наши противники не будут ждать, пока Америка наберется решимости, чтобы противостоять им", - сказал сенатор.

Республиканец от Луизианы Джонсон заявил, что этот законопроект оказался даже хуже, чем он ожидал.

"Я видел достаточно. Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали, и не приблизится к прекращению пограничной катастрофы, которую создал президент", - заявил он.

Республиканцы не желают дать Байдену политическую победу в вопросе безопасности на границах, который является одной из его самых больших уязвимостей. Они утверждают, что президенты уже имеют достаточно полномочий, чтобы сдерживать незаконное пересечение границы.

Джонсон сообщил, что Палата представителей проголосует за отдельный пакет военной помощи Израилю в размере 17,6 миллиарда долларов, что позволит республиканцам продемонстрировать поддержку стране, независимо от соглашения Сената.

Республиканцы в Сенате разделились по законопроекту утверждал, что он недостаточно силен. Некоторые быстро сказали, что проголосуют против.

"Соглашение о границе - это легкое нет. Это похоже на пародию, а не на настоящий законопроект о безопасности границ", – написал в социальных сетях сенатор Марко Рубио, республиканец от Флориды.

В то же время сенатор от Оклахомы Джеймс Лэнкфорд сказал журналистам, что критики не видят тех частей законопроекта, которые бы обеспечили победу республиканцев в вопросах, о которых они говорили годами. Проект предусматривает средства на стену границы, расширяет количество рейсов для депортации, увеличивает количество пограничников и создает более быстрый процесс депортации. По его словам, республиканские критики должны взглянуть на то, "как это решает многие долгосрочные проблемы и лазейки, которые существовали в законе об убежище, и дает нам чрезвычайные полномочия, которые останавливают хаос прямо сейчас на границе".

Мигранты, ищущие убежища, которое обеспечивает защиту для людей, подвергающихся преследованиям в их родных странах, столкнутся с более жесткой и быстрой процедурой рассмотрения их заявления. Стандарт первичных собеседований будет повышен, и многие получат эти собеседования в течение нескольких дней после прибытия на границу.

Окончательные решения по их просьбам о предоставлении убежища будут приниматься в течение нескольких месяцев, а лет, как сейчас. Им также будет предоставлено разрешение на работу, если они пройдут первоначальную проверку.

Законопроект предусматривает выделение 20 миллиардов долларов на иммиграционную службу, включая наем тысяч новых офицеров для рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и сотен агентов пограничной службы, а также финансирование местных органов власти, которые сталкиваются с наплывом мигрантов.

Среди демократов более строгие стандарты предоставления убежища вызвали обеспокоенность, особенно со стороны прогрессивных и латиноамериканских законодателей. Сенатор Алекс Падилья, демократ из Калифорнии, заявил в своем заявлении, что это предложение вызовет "больше хаоса на границе, а не меньше".

14 миллиардов долларов в пакете, предназначенном для военной поддержки Израиля, также могут расколоть голоса Демократической партии. Сенатор Берни Сандерс настаивает на изъятии 10 миллиардов долларов на оружие для Израиля из пакета, сохраняя деньги на оборонные системы.

Шумер сказал, что назначит ключевое тестовое голосование по закону на среду.

Помощь Украине от США - инициативы

Как сообщал УНИАН, ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил, что на этой неделе они буду голосовать за законопроект о помощи Израилю, помощь Украине в него не включили.

Белый дом раскритиковал этот законопроект, назвав это "циничным политическим маневром". СМИ сообщали, что теперь сенаторы спешат обнародовать новый документ, в котором говорится и о помощи Украине, и о безопасности границ.

Ночью сенат Соединенных Штатов Америки обнародовал двухпартийное предложение о помощи Израилю, Украине и охране границ на сумму 118 миллиардов долларов.

Законопроект предусматривает выделение 60,1 млрд долларов на помощь Украине, 14,1 млрд долларов - Израилю и 20,2 млрд долларов - на повышение безопасности на американской границе. Также в него включены небольшие суммы на гуманитарную помощь в регионах, охваченных войной, и на оборонительные операции в Красном море и на Тайване.

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