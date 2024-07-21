Отмечается, что реформировать армию во время войны сложно, но это может дать преимущество.

В этом году Украина наконец-то получит истребители F-16. Самолеты могут позволить ВСУ нанести реальное поражение России и вернуть утраченные территории.

Издание Business Insider пишет, что украинским ВВС необходимо кардинально изменить методы ведения боевых действий в разгар войны.

Дэвид Дептула и Кристофер Боуи в докладе для аналитического центра Mitchell Institute отметили, что высшее руководство украинских вооруженных сил должно избавиться от советско-российской доктрины и тактики, техники и процедур.

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Проблема для Украины заключается в том, что многие из старших офицеров начинали свою карьеру в советской армии, проходили обучение в советских военных академиях и создавали вооруженные силы страны по образу и подобию советских. Ситуация меняется по мере роста молодых офицеров, но принять радикально иную военную культуру и менталитет крайне сложно.

Столкнувшись с превосходящими силами и средствами РФ, украинские военные должны добиться максимальной эффективности от своих войск. Это означает гибкий, скоординированный стиль ведения войны. Эти реформы не будут легкими.

Дептула считает, что желание реформировать вооруженные силы Украины есть, по крайней мере, на нижних уровнях.

"Потребуется сочетание давления со стороны руководства, давления со стороны офицеров нового поколения и коллективного желания провести реформы, чтобы принять и внедрить западный способ ведения войны по сравнению с советской моделью", - сказал он. "На уровне взводов и эскадронов уже есть желание и стремление принять новые методы. Именно руководство на уровне генерального военного штаба - и на уровне отдельных служб - требует реформ".

Контрнаступление 2023 - заявление Подоляка

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Сил обороны в 2023 году оставило определенный негативный осадок. У него были некоторые тактические ошибки, о чем говорят и военные, и политическое командование.

Он подчеркнул, что если мы хотим реализовать свои стратегические цели, а это – проигрыш России, то мы не можем постоянно находиться только в обороне.

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