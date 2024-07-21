По словам Криволапа, было такое впечатление, что весь мир разогнался для того, чтобы мы как можно скорее получили F-16, но этого не произошло.

Аналитик, авиаэксперт Константин Криволап рассказал, чего может не хватать Украине даже после получения западных самолетов F-16.

Об этом он сказал в эфире "Radio NV", отвечая на вопрос о том, будут ли выдержаны заявленные сроки поступления в Украину F-16, и о соответствующей подготовке к этому. "Решение вопроса о передаче Украине самолетов было поднято Риши Сунаком и Марком Рютте в мае прошлого года. В августе Байден дал разрешение на проведение обучения наших пилотов", - отметил Криволап.

Затем, добавил он, было много разных сообщений, что "наши пилоты готовы, что они уже почти вылетели на учения, и так далее". Кроме того, отметил аналитик, партнеры Украины говорили о том, что, в частности передадут и самолеты, и оборудование для аэродромов.

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"Было такое впечатление, что весь мир разогнался для того, чтобы мы как можно скорее получили F-16. Этого не произошло. Потому что группы, которые поехали в Британию и Францию, где нет F-16, - это были группы наших ребят, которые только закончили военное училище, они еще не имели боевого опыта", - сказал Криволап.

Он добавил, что сформировано было две группы, которые имели боевой опыт: восемь ребят учились в Дании вместе с 50 или 60 техническими специалистами, которые должны были потом заниматься созданием инфраструктуры и обслуживанием самолетов. Кроме того, отметил Криволап, 12 пилотов с боевым опытом направились в Аризону.

"В марте-апреле 2024 года выяснилось, что пилоты датские будут готовы где-то в конце августа. А те 12 ребят, которые учились в Аризоне, будут готовы в конце сентября. То есть, если даже у нас бы сейчас были самолеты, то летать на них некому", - сказал эксперт.

Он напомнил о недавнем заявлении относительно договоренностей с Польшей по ускорению передачи Украине самолетов F-16. "Это договоренность о том, что эти самолеты будут на территории Польши до тех пор, пока у нас не будет необходимого количества пилотов. Сейчас самолетов мы можем получить значительно больше, чем пилотов, которые могут на них летать", - отметил Криволап.

По его мнению, в лучшем случае Украина сначала получит всего не более 18 самолетов. "Это очень большая нагрузка на пилотов. Надо еще организовать взаимодействие как пилотов, как технического персонала, как аэродромной системы обслуживания, как переправки самолетов с одного аэродрома на другой, как проводить, начинать атаку на одном аэродроме, садиться на другой аэродром", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, он высказал мнение, что для россиян будет идеологически важно показать, что они поразили хотя бы один F-16. "Я думаю, что еще до того времени, как эти самолеты придут к нам, уже будут сообщения о том, что F-16 поражены", - сказал Криволап.

Также на вопрос о взаимодействии F-16 с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения, которые нам пообещала передать Швеция, и когда может заработать вся эта система, аналитик высказал мнение, что это 2025 год.

F-16 для Украины

19 июля президент Владимир Зеленский заявил, что правительство Польши приняло решение, которое касается получения Украиной истребителей F-16.

"И сегодня мы имеем положительное решение польского правительства в вопросе, который позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16", - отметил Зеленский, но не уточнил, в чем именно заключается решение Польши.

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