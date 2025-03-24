За сутки только на Покровском направлении российские захватнические войска безвозвратно потеряли 119 солдат и кучу военной техники.

Как сообщается в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, на фронте произошло 118 боестолкновений, из них 50 - на Покровском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую оборону недалеко от населенных пунктов Пантелеймоновка, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Андреевка, Котлино, Успеновка, Богдановка и в направлении Сергеевки.

Семь боестолкновений до сих пор продолжаются. Кроме того, Покровск, Александрополь, Новая Полтавка, Малиновка и Гродовка оказались под авиационными ударами. Украинские бойцы обезвредили на этом направлении 227 оккупантов, 119 из них - безвозвратно.

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Также ВСУ уничтожили 13 единиц автомобильной техники, боевую бронированную машину, антенну БпЛА, багги, спутниковый терминал, мотоцикл и пушку. Значительно повреждены танк, боевая бронированная машина, три единицы автотехники, реактивная система залпового огня и две пушки.

Потери России в войне

Согласно последним данным украинского Генерального штаба, за время большой войны против Украины армия Российской Федерации потеряла примерно 903 480 солдат.

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