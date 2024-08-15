Россияне правильно реагируют только на применение грубой силы, считает советник руководителя Офиса президента.

Операция Сил обороны Украины в Курской области Российской Федерации не меняет намерений Кремля уничтожить украинскую государственность, поэтому пришло время приложить силы союзникам.

Украинцы еще очень далеко от справедливого мира, поделился мнением советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Telegram. Подоляк отметил, что на фоне событий на Курщине в мировом информационном поле "самые громкие критики западной поддержки Украины, главные сторонники немедленного мира на российских условиях, самые большие проповедники "деэскалации" - все они демонстративно притихли".

"Изменения линии фронта показали, насколько эффективно инвестируется военная и финансовая помощь. Деэскалация работает, определенное принуждение к миру действует, противник правильно реагирует только на применение грубой силы", - отметил советник.

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Также он сообщил, что наконец добавлена новая, справедливая тема потенциальных переговоров - о территориальной целостности РФ. По его словам, чувствуется, как успехи на одном участке фронта поднимают моральный дух повсюду: среди украинских военных и в тылу.

"Соответственно подавлены россияне. "Специальная операция" внезапно оказалась для них полноценной войной, и они теряют не только жизни людей, на которых им безразлично, но и целые районы с десятками населенных пунктов. Цена войны быстро растет, остатки репутации исчезают...", - подчеркнул Подоляк.

В то же время он отметил, что "мы еще очень далеко от справедливого мира". "Никакие потери - пока - не меняют намерения Кремля уничтожить украинскую государственность и нацию. Но Украина свой очередной ход сделала. Теперь время приложиться нашим союзникам", - заявил Подоляк.

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Как сообщал УНИАН, на территории Курской области РФ, которую контролируют Силы обороны Украины, создана военная комендатура во главе с генерал-майором Эдуардом Москалевым. В частности, эта военная комендатура создана с целью поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский сообщил, что с начала текущих суток украинские войска на отдельных направлениях продвинулись от 500 метров до 1,5 км, отразили три контратаки противника и продолжают ведение наступательных действий.

Сырский отметил, что всего с начала операции на территории Курской области украинские войска продвинулись на 35 км, взяли под контроль 1 тысячу 150 квадратных км территории и 82 населенных пункта.

7 августа президент Украины Владимир Зеленский отметил, что чем больше будет давление на РФ, которая осуществляет захватническую войну против Украины, тем ближе будет мир. Глава государства убежден, что справедливый мир можно приблизить благодаря справедливой силе.

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