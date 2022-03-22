Видимо, враги уже начали ощущать нехватку полноценной техники.

За 26 дней с момента полномасштабного вторжения России в Украину наши защитники уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Согласно последним данным, армия РФ лишилась 509 танков, 1556 боевых бронированных машин, 99 самолетов и так далее. Судя по всему, оккупанты уже начали ощущать нехватку боевых единиц и современного вооружения. А иначе они бы не стали использовать пулемет времен Первой мировой войны.

Сегодня, 22 марта, во временно оккупированных Олешках Херсонской области сделали интересное фото. На снимке изображен солдат РФ, рядом с которым стоит мотоколяска. В ней находится древний пулемет Максима, изобретенный еще в XIX веке. Это оружие использовали в колониальных войнах, Англо-бурской войне и Первой мировой. То есть пулемет активно применяли более ста лет назад.

Россияне часто кичатся, что у них "вторая армия в мире". Но если судить по техническому обеспечению и подготовке, до Вооруженных сил Украины оккупантам еще далеко.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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