В плену захватчик внезапно выучил украинский язык.

Украинские воины захватили в плен российского оккупанта из Краснодарского края, который приехал убивать украинцев ради денег.

Как свидетельствует видео с места событий, оккупант во время разговора с украинскими воинами признался, что приехал подзаработать, а после попадания в плен даже научился понимать украинский язык.

Украинский воин: "Что ты здесь делаешь?"

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Оккупант: "Пришел по контракту."

Украинский воин: "Для чего ты сюда пришел?"

Оккупант: "Денег заработать."

На уточняющий вопрос, заработал ли оккупант на смертях украинцев, он ответил молчанием. Захватчик заметил, что хочет жить, поэтому будет вести себя вежливо.

Украинский воин: "Украинский язык понимаешь?"

Оккупант: "Понимаю немного."

Украинский воин: "Понимаешь? Учить надо. Русь одна - Киевская."

После этого диалога оккупант вежливо "спаковался" в багажник пикапа украинских воинов.

Россияне в плену: самые интересные новости

Пленные оккупанты часто "отмечаются" курьезными заявлениями во время общения с украинцами. В частности, во время общения с пленным Олегом Игишовым из Хабаровска украинский журналист Владимир Золкин спросил: "Вы (россияне - УНИАН) вообще люди? Или вы другой вид?". Ответ "убил".

Российские оккупанты охотно соглашаются на интервью и рассказывают о реалиях службы во "второй армии мира". В частности, один из пленных "вагнеровцев" рассказал, что в РФ создают "специальные подразделения", в которые набирают людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией или тех, кто пережил насилие. Такой "отряд" уже есть в ЧВК "Вагнера".

Другой российский солдат, которого украинские военные, взяли в плен, публично просил обменять его на украденного оккупантами из Херсонского зоопарка енота.

Впрочем, интервью иногда становятся роковыми для россиян. В частности, "вагнеровец" Евгений Нужин наговорил настолько много, что после возвращения из плена наемники казнили его кувалдой.

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