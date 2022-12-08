Искренне удивленный захватчик ответил, что у русских все "как у людей" - по 4 руки и ноги.

Пленный российский оккупант удивил ответом на вопрос, являются ли русские людьми. Он убеждает, что у них есть все "как у людей", но в количестве конечностей потерялся.

В частности, во время общения с пленным Олегом Игишовым из Хабаровска украинский журналист Владимир Золкин спросил: "Вы (россияне - УНИАН) вообще люди? Или вы другой вид". Ответ "убил".

"Конечно, так есть же четыре руки, четыре ноги", - сказал искренне удивленный вопросом оккупант.

Журналист иронично добавил: "И хвост".

О чем рассказывают оккупанты в плену

Российские оккупанты охотно соглашаются на интервью и рассказывают о реалиях службы во "второй армии мира". В частности, один из пленных "вагнеровцев" рассказал, что в РФ создают "специальные подразделения", в которые набирают людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией или тех, кто пережил насилие. Такой "отряд" уже есть в ЧВК "Вагнера".

Другой российский солдат, которого украинские военные, взяли в плен, публично просил обменять его на украденного оккупантами из Херсонского зоопарка енота.

Впрочем, интервью иногда становятся роковыми для россиян. В частности, "вагнеровец" Евгений Нужин наговорил настолько много, что после возвращения из плена наемники казнили его кувалдой.

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