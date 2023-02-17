Украинские защитники под Угледаром разгромили вражескую колонну. Для уничтожения российских оккупантов использовались дроны, которые были куплены на средства доноров платформы UNITED24.
Такой информацией и фото с последствиями прицельных ударов воинов ВСУ поделился министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем официальном Telegram-канале. По рашистам отработали бойцы 21-го отдельного батальона "Сармат" вместе с 55-й артиллерийской и 72-й механизированными бригадами. Точное время, когда была уничтожена колона, неизвестно.
"Воинам помогли беспилотники, приобретенные за средства доноров UNITED24. Благодаря "птичкам" DJI Mavic 3 Fly More Combo и DJI Matrice M30T военные вовремя увидели колонну техники россиян, передали координаты артиллерии, которая точно отработала. Спасибо каждому защитнику и защитнице. Продолжаем усиливать Армию дронов, чтобы сохранять жизни наших героев и приблизить победу", — написал Федоров.
Ситуация под Угледаром: актуальная информация
В первой половине февраля рашисты организовали масштабное наступление под Угледаром. Однако оно закончилось полным разгромом элитной 155-й бригады морской пехоты РФ. ВСУ подтвердили это в комментарии Politico. Оккупанты теряли от 150 до 300 человек во время штурма.
Как сообщил источник "ВЧК-ОГПУ", на фронте "вагнеровцам" перекрыли поставки боеприпасов, чтобы они не добились никаких успехов на фоне провала регулярной армии под Угледаром.
Атаки рашистов в районе города продолжаются, что подтверждает свежая сводка от Генштаба ВСУ. Однако украинские защитники стойко отбивают штурмы.