Средства, которые собирают на платформе UNITED24, позволяют украинским защитникам уничтожать противников.

Украинские защитники под Угледаром разгромили вражескую колонну. Для уничтожения российских оккупантов использовались дроны, которые были куплены на средства доноров платформы UNITED24.

Такой информацией и фото с последствиями прицельных ударов воинов ВСУ поделился министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем официальном Telegram-канале. По рашистам отработали бойцы 21-го отдельного батальона "Сармат" вместе с 55-й артиллерийской и 72-й механизированными бригадами. Точное время, когда была уничтожена колона, неизвестно.

"Воинам помогли беспилотники, приобретенные за средства доноров UNITED24. Благодаря "птичкам" DJI Mavic 3 Fly More Combo и DJI Matrice M30T военные вовремя увидели колонну техники россиян, передали координаты артиллерии, которая точно отработала. Спасибо каждому защитнику и защитнице. Продолжаем усиливать Армию дронов, чтобы сохранять жизни наших героев и приблизить победу", — написал Федоров.

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Ситуация под Угледаром: актуальная информация

В первой половине февраля рашисты организовали масштабное наступление под Угледаром. Однако оно закончилось полным разгромом элитной 155-й бригады морской пехоты РФ. ВСУ подтвердили это в комментарии Politico. Оккупанты теряли от 150 до 300 человек во время штурма.

Как сообщил источник "ВЧК-ОГПУ", на фронте "вагнеровцам" перекрыли поставки боеприпасов, чтобы они не добились никаких успехов на фоне провала регулярной армии под Угледаром.

Атаки рашистов в районе города продолжаются, что подтверждает свежая сводка от Генштаба ВСУ. Однако украинские защитники стойко отбивают штурмы.

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