Оккупанты были убеждены, что могут передвигаться по полям колоннами, что минные поля зачищены.

Россияне на разных направлениях украинского фронта демонстрируют разную тактику применения своего личного состава и вооружения. Об этом заявил в эфире 1+1 глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Так, в окрестностях Бахмута наблюдается активное применение пехоты оккупантов, или так называемой тактики "мясных валов". Такую тактику приняло на вооружение российское командование в ЧВК "Вагнер".

А вот под Угледаром уже оккупанты действуют с применением своих лучших, элитных подразделений, всего спектра бронированной техники. То есть они там пытаются идти в наступление. "155-я бригада - это элитная и вооруженная всем необходимым. Все это свидетельство того, что россияне уделили этому направлению основное внимание", — говорит Кузан.

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Целью под Угледаром был прорыв украинской обороны. Но самоуверенность россиян, заявляет эксперт, сыграла с ними злую шутку. Они были убеждены, что могут передвигаться по полям колоннами, что минные поля зачищены. Это и привлекло к тому краху и провалу, когда была разбита целая колонна российской техники.

"Наши бойцы расстреливали эту технику, а россияне отступали по новозаминированным полям. Это повлекло полный разгром элитных частей РФ", - подытожил Кузан.

Потери России

Издание Politico сообщало, что на Угледарском направлении была разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты ВС РФ.

А с начала полномасштабного российского вторжения ВСУ ликвидировали уже 139 770 оккупантов, в том числе за прошедшие сутки потери врага составили еще +690 уничтоженных захватчиков.

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