Украинские военные на территории России не ведут себя, как российские оккупанты в Украине, подчеркнул он.

В Курской области РФ проходит оборонительная операция украинских войск для создания буферной зоны на границе. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время Форума "Украина 2024. Независимость".

"У нас не оккупация. У нас идет оборонительная операция. Мы предоставляем возможность делать буферные зоны", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, не Украина первой зашла на территорию России и оккупировала часть ее земель.

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"Они уже оккупировали 27% нашей земли, и поэтому мы делаем так, чтобы они не оккупировали больше", – сказал президент.

При этом он подчеркнул, что Украина не меняет законодательство, Конституцию, чтобы какие-то земли России присоединить к своей территории.

"Нам не нужны лишние чужие земли, и чужие граждане также нам не нужны", – акцентировал Зеленский.

Отвечая на вопрос, почему нет сопротивления россиян в Курской области, как это было в Украине, Зеленский отметил, что наши военные лучше и не относятся к россиянам, как звери.

"Вы думаете, что главнокомандующий или я звонил военным и говорил: "Возьми ведро и принеси бабушке воды"? Просто наши военные нормальные люди", – сказал президент Украины.

По его словам, для украинцев важно не вести себя так, как вели себя российские оккупанты на нашей земле, которые "принесли к нам войну с мародерством, изнасилованием".

Зеленский подчеркнул, что очень важно взять в России побольше военных в плен, потому что обменный фонд у нас был намного меньше, чем у россиян.

Курская операция Украины

Как сообщал УНИАН, 6 августа Вооруженные силы Украины зашли на российскую территорию, в Курскую область, взято под контроль около 100 населенных пунктов.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, отвечая на вопрос о последствиях Курской операции для зоны Покровска, отметил, что Россия перебросила на Курское направление около 30 тысяч своих военнослужащих, и эта цифра растет.

По его словам, одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника с других участков фронта. Прежде всего, это касается Покровского, Кураховского направления. При этом он отметил, что на Покровском направлении продолжаются тяжелые бои.

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