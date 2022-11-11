Сергей Згурец считает, что оккупантам нужно минимум 7 дней для осуществления маневра.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец высказался об уходе российской армии с правого берега Херсонской области. По его словам, этот маневр у оккупантов займет как минимум неделю, а артиллерийские удары ВСУ могут заставить рашистов паниковать во время бегства.

"Сейчас оккупанты отводятся восемью понтонами с двух базовых участков по берегу Днепра. Исходим из того, что со средним темпом перекидывания им нужно около недели, чтобы, используя восемь понтонов ежедневно, перебросить ту технику, которая есть. Но это в идеальном варианте. Сейчас активные удары нашей артиллерии будут заметнее и нужнее, когда начнется скопление техники в этих местах, где загружаются понтонами. И там может быть переход в зону паники", - сказал Згурец для "Эспрессо".

Ситуация в Херсонской области: последняя информация

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин 9 ноября заявили об отводе своего личного состава с правого берега Днепра на левый в Херсонской области.

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В ВСУ сообщили, что оккупанты "открыли ленд-лиз", ведь убегая они забывают собственную технику.

Была официальная информация, что на юге Украины по состоянию на вечер 10 ноября освобожден 41 населенный пункт.

Некоторые эксперты ожидают ловушку для ВСУ от российской армии в самом городе Херсон.