Вооруженные силы Украины затрофеили очень редкую МП-1АМ "Басурманин".

В Херсонской области российские оккупанты оставляют технику при отступлении с правого берега Днепра. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Сезон Херсонского кацапского ленд-лиза набирает максимальные обороты", - говорится в сообщении.

В этой связи сказано, что Херсон "продолжает удивлять трофеями".

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"ВСУ затрофеили очень редкую БМП-1АМ "Басурманин". Это модернизация БМП-1 2018 года с БМ от БТР-82А и двигателем УТД-20С1 на 300 л. с. штучный продукт!", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что известно о 14 уничтоженных таких боевых машин и 4 трофейных. Отдельно сказано, что российские оккупанты попадают в плен.

ВСУ освобождают Херсонскую область: главное

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести российские войска из Правобережья Херсонщины, а командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что они покидают правый берег Херсонской области. Соответственно, областной центр, город Херсон, российские оккупанты тоже покинут.

10 ноября президент Владимир Зеленский заявил уже уволены 41 населенный пункт на юге Украины.

На Херсонщине оккупанты минируют дороги, максимально повреждают линии электропередач и продолжают грабить населенные пункты.

Также в Херсоне оккупанты перед отступлением уничтожают город.

По данным местного издания "Мост", российские оккупанты в Херсоне взорвали котельные, объект облэнерго, телецентр. Связь в городе есть только у Антоновского моста.