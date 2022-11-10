Эксперт думает, что Генштаб найдет "какой-нибудь хитрый план по взятию Херсона".

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует для ВСУ ловушку в Херсоне после якобы сдачи города от оккупантов.

"Я это называю "операция под чужим флагом". Спецназ и десант (переодеты в гражданскую форму) делают долговременные огневые точки в жилых массивах и будут оказывать сопротивление. На камеру это будет все заснято, что якобы гражданские люди сопротивляются Вооруженным Силам Украины. Так скорее всего они планируют. Это не факт, что так будет. Они планируют - это версия. Опять же - не утверждение. Но вопрос в том будем ли мы брать Херсон в лоб или не будем. Я думаю, что не будем. Я думаю, что наш генеральный штаб найдет как всегда какой-нибудь хитрый план по взятию Херсона. Давайте дойдем до Херсона и дальше посмотрим как будут развиваться события. Пока еще мы движемся, мы на правильном пути. У нас, правда, темп очень слабенький. Но, слава Богу, что он есть", - сказал Жданов.

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине: главное

9 ноября с утра появилась информация, что армия РФ взорвала 5 мостов в Херсонской области.

Депутат Сергей Хлань в этот день сообщил, что "у россиян обвалился фронт".

Также СМИ пишут о том, что в ДТП погиб так называемый "замглавы" оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Рашисты уже готовятся объяснять своему населению военный провал, пропагандисты получили "методички".