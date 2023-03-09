В Голосеевском районе россияне попали в объект критической инфраструктуры.

Опубликованы новые фото и подробности о последствиях ракетного удара РФ по Киеву утром 9 марта.

Как сообщили в ГСЧС Украины, спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате взрыва в Голосеевском районе. Там россияне попали в объект критической инфраструктуры.

"В Святошинском районе, вследствие падения обломков ракеты, возникло возгорание в 5 автомобилях во дворе жилых домов. В результате вражеской атаки пострадали три человека, двое из которых госпитализированы в больницу и еще один человек от госпитализации отказался. Возгорания авто ликвидированы", - отметили в ведомстве.

В ГСЧС также сообщили, что на местах происшествий в общей сложности работало 23 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 89 человек личного состава.

Атака России 9 марта - сколько ракет выпустила РФ

Известно, что 9 марта войска РФ атаковали объекты критической инфраструктуры Украины. Всего они выпустили 81 ракету разного базирования.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 34 из 48 выпущенных россиянами крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".