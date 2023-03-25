Опасность задачи российскими войсками массированного ракетного удара по территории Украины остается достаточно высокой. Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона.
"На боевом дежурстве остается два подводных ракетоносителя, именно там общий залп "Калибров" может быть до 8 ракет. Скорее всего, они снаряжены полностью. Сейчас угроза ракетной опасности остается достаточно высокой, поскольку подводные ракетоносители, несмотря на то, что, скорее всего, они будут экономить "Калибры", - это очень существенное оружие, высокоточное, которое может быть применено по конкретным целям, которые враг перед этим активно доразведывал", - сказала она.
Ракетная опасность в Украине
Как сообщал УНИАН, 24 марта в Черном море находилось четыре носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составлял до 24 ракет.
Сегодня, 25 марта, Гуменюк заявила, что российские военные отказываются от тактики задачи массированных ракетных атак и начинают применять точечные удары. По ее словам, массированные ракетные атаки уходят в прошлое, поскольку россияне не имеют возможностей сразу запускать от 50 до 80 ракет, но абсолютно исключать такой шаг невозможно.
Последний раз массированной ракетной атаки по Украине россияне нанесли 9 марта, она длилась более 6 часов.
По данным Генштаба ВСУ, в тот день вражеские войска совершили запуски 95 ракет различного базирования, среди которых 6 крылатых ракет Х-47 "Кинжал", 20 крылатых ракет морского базирования "Калибр". 34 крылатые ракеты украинские защитники уничтожили.