У 4 БТГр 201 военной базы Центрального военного округа ВС России больше нет командования.

Вооруженные силы Украины уничтожили очередную вражескую колонну. Вместе с ней был ликвидирован передвижной пункт управления и руководящий состав 4 БТГр 201 военной базы Центрального военного округа ВС России.

Информацией об очередной победе украинских защитников поделилась пресс-служба Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

Операцию в одном из районов выполнения заданий провели Десантные штурмовые войска Вооруженных сил Украины. Им помогали бойцы из других подразделений сил обороны страны.

К публикации пресс-служба Генштаба прикрепила несколько фотографий. На первом из снимков демонстрируются последствия удара по колонне, на втором — захваченные документы 4 батальонной тактической группы, а на третьем — многостраничный пропагандистский материал.

Напомним, ранее сегодня украинские защитники отчитались о еще одной существенной победе. На Харьковщине воинам ВСУ удалось сбить два вражеских истребителя. Модели самолетов и прочие подробности пока уточняются.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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