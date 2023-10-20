Потери врага на сегодня, 20 октября, серьезно возросли. Украинские воины за сутки ликвидировали рекордное количество российских захватчиков - 1 тыс. 380 человек.
Теперь общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 20 октября 2023 года ориентировочно составили примерно 292 тыс. 060 человек, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Кроме того, ликвидировано еще 55 танков, 120 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем и четыре реактивных системы залпового огня.
Также уничтожена одна вражеская крылатая ракета, восемь дронов оперативно-тактического уровня и 33 единицы автомобильной техники и автоцистерн.
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Утром 20 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что россияне на нескольких направлениях атаковали украинских воинов, произошло 90 боевых столкновений.
В частности, на Авдеевском направлении противник снова начал наступать и не оставляет попыток окружить город Авдеевка. Наши защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам серьезные потери. По сведениям Генштаба ВСУ, за минувшие сутки возле Авдеевки противник потерял убитыми и ранеными почти 900 человек.